Чиновница из Читы прорекламировала «театр для взрослых» с фетиш-костюмами, пишет 360.

Заместитель главы комитета градостроительной политики администрации Читы Ольга Кузьменко в свободное время ведет свой Telegram-канал. В одном из недавних постов она рассказала о бизнесе своей подруги детства, назвав его «театром для взрослых».

В опубликованном видео Кузьменко появилась в кожаной маске с ушками зайца.

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«Здесь можно подобрать костюм для любой роли — учительницы, официантки, медсестры и даже квадробера. Но лично я выбираю духи с феромонами», — заявила чиновница.

По ее словам, в «театре» каждый может стать «актером», подобрав себе подходящие «костюмы, аксессуары и другие интересные штучки».