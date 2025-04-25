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Фото: t.me/oksky_reserve
Экология, природа, животные

Четырёх чёрных аистов сфотографировали в Окском заповеднике

Алексей Самохин

На территории Окского заповедника в Рязанской области в объективы фотоловушек попали сразу четыре особи редкого вида птиц — чёрного аиста. Об этом сообщает телеграм-канал учреждения.

В сообщении отмечается, что весной в Окском заповеднике не было половодья, водоёмы выглядят как осенью. Они полны рыбой, привлекают к себе птиц.

Именно в момент «рыбалки» и сфотографированы чёрные аисты.

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Ранее стало известно, что рязанцев могут оштрафовать за неправильную перевозку животных.

При перевозке в салоне авто питомца необходимо надёжно зафиксировать так, чтобы он не мешал водителю управлять машиной, не закрывал обзор и зеркала.

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