Жителей России, в том числе и рязанцев, могут штрафовать за неправильную перевозку животных в автомобиле. Об этом рассказала агентству «Прайм» юрист Анастасия Билялова.

При перевозке в салоне авто питомца необходимо надёжно зафиксировать так, чтобы он не мешал водителю управлять машиной, не закрывал обзор и зеркала.

Если животное везут на коленях или на передней панели автомобиля, оно свободно перемещается по салону, это нарушение ПДД. По словам юриста, в таком случае возможно предупреждение либо штраф в 500 рублей.

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Кошек, крыс, хомячков, птиц и маленьких собак лучше всего транспортировать в переносках или клетках. Клетки ставят на сиденье и фиксируют ремнём безопасности.

Для больших собак юрист рекомендовала приобрести специальные удерживающие устройства. Они крепятся к подголовнику либо в местах фиксации ремня безопасности.

Ранее стало известно об истории рязанки, которая оставила таксу на передержку, а когда собиралась забрать питомца, не смогла этого сделать. Собаку передали новой владелице, которая отказалась отдавать её бывшей хозяйке.