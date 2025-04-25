Пятница, 25 апреля, 2025
11.3 C
Рязань
Изображение от freepik
Транспорт и дороги

Рязанцев могут оштрафовать за неправильную перевозку животных

Алексей Самохин

Жителей России, в том числе и рязанцев, могут штрафовать за неправильную перевозку животных в автомобиле. Об этом рассказала агентству «Прайм» юрист Анастасия Билялова.

При перевозке в салоне авто питомца необходимо надёжно зафиксировать так, чтобы он не мешал водителю управлять машиной, не закрывал обзор и зеркала.

Если животное везут на коленях или на передней панели автомобиля, оно свободно перемещается по салону, это нарушение ПДД. По словам юриста, в таком случае возможно предупреждение либо штраф в 500 рублей.

Реклама

Кошек, крыс, хомячков, птиц и маленьких собак лучше всего транспортировать в переносках или клетках. Клетки ставят на сиденье и фиксируют ремнём безопасности.

Для больших собак юрист рекомендовала приобрести специальные удерживающие устройства. Они крепятся к подголовнику либо в местах фиксации ремня безопасности.

Ранее стало известно об истории рязанки, которая оставила таксу на передержку, а когда собиралась забрать питомца, не смогла этого сделать. Собаку передали новой владелице, которая отказалась отдавать её бывшей хозяйке.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.