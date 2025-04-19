Рязанка безуспешно пытается вернуть собаку, которую отдала на передержку другу

Девушка из Рязани отдала свою собаку другу на передержку и больше никогда её не видела. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Мужчина передал питомца знакомым, и теперь хозяйка не может доказать, что именно она является настоящим владельцем таксы.

В конце лета 2024 года Елена вместе с ребёнком переезжала из Рязани в Санкт-Петербург. На время переезда она попросила своего друга присмотреть за девятилетней таксой по кличке Дарси. Мужчина согласился и пообещал заботиться о собаке столько, сколько потребуется. Сначала всё шло хорошо — он регулярно присылал Елене фотографии Дарси. Но вскоре сообщил, что отвёз собаку на дачу к своим знакомым, якобы потому, что там ей будет лучше.

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Елена заподозрила неладное и начала выяснять, почему он так поступил. Она пыталась вернуть собаку, но друг постоянно уходил от ответа или просто игнорировал её вопросы. В октябре Елена начала активные поиски: связалась с его матерью, которая удивилась желанию забрать питомца. Сначала ей говорили, что Дарси и её новые хозяева уехали в Белгород, и связи с ними нет. Позже выяснилось, что это была ложь — и друг, и его мать знали, где находится собака.

Елена обратилась в полицию, и там ей сообщили, что Дарси сейчас живёт у некой Инны (имя изменено). Оказалось, что знакомая матери друга взяла таксу, чипировала её и оформила документы на своё имя. Судя по всему, женщину ввели в заблуждение, рассказав, что прежняя хозяйка бросила собаку, и теперь ей ищут новый дом.

Елена пыталась связаться с Инной: просила вернуть Дарси, предлагала купить ей другого щенка или заплатить любую сумму. Но Инна была непреклонна — она уже привязалась к Дарси, не хочет с ней расставаться и считает это делом принципа.

Полиция ничем не помогла: там лишь развели руками и пояснили, что, поскольку собака теперь чипирована и зарегистрирована на новую хозяйку, юридически Дарси ей и принадлежит. Сейчас Елена работает с волонтёрами и юристами и надеется вернуть собаку мирным путём.