Четыре улицы Рязани 21 сентября останутся без воды из-за аварии

Во вторник, 21 сентября, в Рязани отключат холодную воду на четырёх улицах. Причина — аварийно-восстановительные работы на трубопроводе, сообщила пресс-служба мэрии.

С 09.00 до 17.00 без воды останутся дома № 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20 корпус 1, 14 (детский сад № 96), 22 (школа № 15) на улице Лермонтова; дома № 8 корпус 1, 22 корпус 1, 20 корпус 1, 18 корпус 1, 16, 18, 20, 22, 24, 12 корпус 1 на улице Фирсова. Также на улице Фирсова снизят подачу воды в домах № 12, 10, 8, 6, 4 корпус 1.

Для жителей улиц до 16.30 будут подвозить воду к детскому саду № 96.

С 09.30 до 17.00 воду отключат в домах № 1А, 6, 7 в Северном переулке, в доме № 10 в Южном переулке.