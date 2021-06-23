Четыре предприятия представляют Рязанскую область на промышленной выставке в Казахстане

Четыре предприятия представляют Рязанскую область на 9-й промышленной выставке «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021». Об этом сообщил 23 июня сайт регионального правительства.
Свою продукцию на стенде Рязанской области демонстрируют компании ERA Group, ООО ЗВК «БЕРВЕЛ», ООО «НПО «РИЗУР» и ООО «ВЕСТАР. Организации поставляют товары собственного производства не только в Казахстан, но и в другие страны мира.
По словам губернатора Николая Любимова, который также присутствует на промышленной выставке, Казахстан – в лидерах в рейтинге экспортных контрагентов рязанского региона.
Как отметил Любимов, рязанские предприниматели регулярно приезжают на международные выставочные площадки в Казахстан.