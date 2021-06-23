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Среда, 23 июня, 2021
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Четыре предприятия представляют Рязанскую область на промышленной выставке в Казахстане

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Четыре предприятия представляют Рязанскую область на промышленной выставке в Казахстане
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Четыре предприятия представляют Рязанскую область на 9-й промышленной выставке «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021». Об этом сообщил 23 июня сайт регионального правительства.

Свою продукцию на стенде Рязанской области демонстрируют компании ERA Group, ООО ЗВК «БЕРВЕЛ», ООО «НПО «РИЗУР» и ООО «ВЕСТАР. Организации поставляют товары собственного производства не только в Казахстан, но и в другие страны мира.

По словам губернатора Николая Любимова, который также присутствует на промышленной выставке, Казахстан – в лидерах в рейтинге экспортных контрагентов рязанского региона.

Потенциал сотрудничества Рязанской области и Казахстана далеко не исчерпан, поэтому нам необходимо ближе знакомиться друг с другом, узнавать возможности и потребности в экономическом развитии, создавать точки роста взаимовыгодного партнерства. Каждым своим визитом в Казахстан мы вновь и вновь будем демонстрировать вам свою открытость и готовность развиваться вместе. Вместе – эффективнее, — сказал он.

Как отметил Любимов, рязанские предприниматели регулярно приезжают на международные выставочные площадки в Казахстан.

Выставки, а особенно отраслевые, – это самый эффективный путь к успеху, – сказал глава региона. – Ведь участие в них – это не только возможность презентации своей продукции и поиск новых рынков сбыта. Прежде всего, это уникальный шанс на одной площадке посмотреть, что происходит в отрасли в целом, проанализировать сильные стороны своих конкурентов, найти что-то интересное, получить мощный толчок к развитию.

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