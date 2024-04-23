Четыре пары из Рязанской области зарегистрируют брак на Международной выставке-форуме «Россия»

На выставке-форуме «Россия» пройдет свадебный фестиваль. На нем 4 рязанские пары зарегистрируют брак. Об этом сообщает правительство Рязанской области со ссылкой на главное управление ЗАГС Рязанской области.

Во время фестиваля, который пройдет с 12 по 19 мая, поженятся более сотни пар.

Три рязанские пары зарегистрируют браки непосредственно в день открытия фестиваля – 12 мая. Еще одна пара поженится 19 мая. В этот день состоятся свадьбы пар из Центрального федерального округа.

Помимо церемоний бракосочетания, на выставке проведут лекции и мастер-классы. В творческой программе примут участие коллективы Скопинского района: фольклорный ансамбль Секиринского сельского Дома культуры, народный клуб художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусств Ильинского СДК и песенный ансамбль «Селяне» районного ДК.