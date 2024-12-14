Суббота, 14 декабря, 2024
На главнуюНовости Рязани и областиПроисшествия Рязани

Четыре человека пострадали в ДТП под Рязанью

Дата публикации

Алексей Самохин

Стали известны подробности серьёзного ДТП с пострадавшими под Рязанью. Информацию сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

В субботу, 14 декабря, в 07:30, на 505-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» 18-летний житель Клепиковского района, управляя автомобилем ВАЗ-21102 совершил столкновение с автомобилем «Шкода Фабия» под управлением 39-летней жительницы Рязанской области.

В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ и его пассажирка, 38-летняя жительница города Спас-Клепики, пассажиры автомобиля «Шкода Фабия» — 5-летняя девочка и 72-летний мужчина — с различными травами доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.

Ранее 7info опубликовало видео с места аварии.

Новости рубрики
Происшествия Рязани

В Рязани ищут очевидцев ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов

По обоим случаям сотрудники Следственного управления УМВД России по Рязанской области проводят проверки. Все обстоятельства аварий выясняются.
Происшествия Рязани

Серьёзное ДТП произошло под Рязанью, на месте полиция

Авария произошла недалеко от поворота на Поляны.
Происшествия Рязани

В Рязани эвакуировали учеников школы № 75

Эвакуация в МБОУ «Школа № 75» всех вывели, по неизвестной причине, — пишет автор поста.