Четыре человека пострадали в ДТП под Рязанью

Стали известны подробности серьёзного ДТП с пострадавшими под Рязанью. Информацию сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

В субботу, 14 декабря, в 07:30, на 505-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» 18-летний житель Клепиковского района, управляя автомобилем ВАЗ-21102 совершил столкновение с автомобилем «Шкода Фабия» под управлением 39-летней жительницы Рязанской области.

В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ и его пассажирка, 38-летняя жительница города Спас-Клепики, пассажиры автомобиля «Шкода Фабия» — 5-летняя девочка и 72-летний мужчина — с различными травами доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.

Ранее 7info опубликовало видео с места аварии.