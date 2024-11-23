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Четвёртым спектаклем фестиваля «Свидания на Театральной» стала драма «Земля Эльзы»

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Валерия Мединская

Во вторник, 19 ноября, Рязанский театр драмы вновь распахнул свои двери для всех желающих посетить зрелищное рандеву в рамках фестиваля «Свидания на Театральной», на сей раз резонансное, но не без весомой доли доброго юмора. Постановку под названием «Земля Эльзы», основанную на одноименной пьесе, к нам привёз Театр драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского. И поверьте, несмотря на рейтинг 12+, более взрослую, даже зрелую и вместе с тем трогательную историю себе представить сложно.

Действие спектакля разворачивается в Сибирской глубинке, где главная героиня Эльза Александровна, похоронив супруга, при жизни не то, что не любящего ее, но всячески унижающего женщину словесно, калечущего физически и психологически, меньше чем через неделю встречает обходительного и по-мальчишески внимательного и доброго нового соседа. Несмотря на то, что и на долю Василия Игнатьевича, избранника Эльзы, тоже выпало немало горестей, а может именно поэтому престарелые влюбленные находят друг в друге укрытие от обид прошлого и надежду на полное радости будущего. Сердце радуется от возможности лицезреть их неловкие, словно между подростками, ухаживания, невинные свидания с почти детскими развлечениями вроде танцев на чердаке и готовность превратить новообретенные чувства в полный любви брак. Однако воодушевление Эльзы и Василия не разделяют их дети, готовые любыми способами расторгнуть союз из мелочных соображений об имуществе и «славе рода» даже в том случае, когда род этот стоит на костях отнюдь не благородных людей.

К постановке невозможно отнестись с равнодушием. Ты умилённо улыбаешься, когда Василий дарит Эльзе первый настоящий в ее жизни поцелуй, плачешь над её откровением о несчастливой жизни и тем, что женщина радуется всего-то паре конфет, злишься, стоит высказать осуждение, а то и оскорбление кому-то из персонажей из числа тех, кто хочет помешать мирному счастью стариков. Поражают воображение и декорации – посреди маленького искусственного озера выстроен целый город, поворачивающийся с помощью сцены к зрителям той стороной, на которой делается акцент в конкретной сцене. Музыка усугубляет гнетущую атмосферу невозможности сбежать от общественного осуждения, что, впрочем, не мешает актерскому составу разбавлять драму юмором. Да и сама тема, вокруг которой крутится повествование, нетривиальна и по-настоящему цепляет душу.

Разумеется, после такой феерии эмоций, дающей притом пищу для размышлений, артистов провожали многочисленными, громогласными «браво!».

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