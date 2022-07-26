Четвертый кандидат в губернаторы Владимирской области подал документы на регистрацию

Документы для регистрации в качестве кандидата на досрочных выборах губернатора Владимирской области представил четвертый претендент — Сергей Бирюков, выдвинутый региональным отделением партии “Справедливая Россия — Патриоты — За правду”, сообщила избирательная комиссия региона.

Как ранее информировала комиссия, о выдвижении в качестве кандидатов на пост главы Владимирской области уведомили пять претендентов: временно исполняющий обязанности губернатора Александр Авдеев от “Единой России”, Сергей Корнишов от ЛДПР, Сергей Бирюков от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», Александр Субботин от «Партии роста», Антон Сидорко от КПРФ. До вечера 27 июля они должны предоставить документы для регистрации. В понедельник это сделал Авдеев, ранее во вторник — Субботин и Корнишов.

“Еще один кандидат представил сегодня в облизбирком документы для регистрации на досрочных выборах губернатора Владимирской области — Бирюков Сергей Евгеньевич, выдвинутый региональным отделением социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во Владимирской области”, — говорится в сообщении в Telegram-канале

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин принял отставку прежнего губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который решил перейти в Госдуму, и назначил врио главы региона Александра Авдеева. Согласно информации ЦИК, во Владимирской области и в ряде других регионов выборы губернатора продлятся три дня — с 9 по 11 сентября.