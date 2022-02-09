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Среда, 9 февраля, 2022

Четверо иностранцев задержаны за нападение на магазин в Истре

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Четверо иностранцев задержаны за нападение на магазин в Истре

7info
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В подмосковной Истре во время разбойного нападения на магазин «Пятёрочка» 51-летняя кассирша «Пятёрочки», сообщают СМИ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 162 УК РФ и ч.4 ст. 111 УК РФ. По информации пресс-службы ведомства, ночью 9 февраля четверо мужчин с бейсбольными битами ворвались в магазин и напали на директора, его жену и кассиршу.

— Нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы денежные средства в размере 96 тыс. рублей, после чего скрылись с места преступления, — сообщает пресс-служба СК.

Кассирша умерла от полученных травм, двух пострадавших госпитализировали.

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Подозреваемых задержали по горячим следам. СК называет их гражданами одного из соседних государств СМИ сообщают о том, что налётчики из Таджикистана. Налётчикам от 18 до 41 года.

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