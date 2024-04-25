Четверо иностранцев в Рязани заключили контракт на прохождение военной службы

На 5-ой оптовой базе в Рязани прошел очередной рейд, во время которого сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с работниками военного комиссариата Рязанской области напомнили иностранцам, получившим российское гражданство, об обязательной постановке на воинский учет.

Кроме 5-ой базы, рейд затронул иные торговые точки, а также строительные площадки. Всего проверили 36 иностранцев, 12 из которых поставили на воинский учет. Четверо пожелали заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ.

Сообщается, что с конца 2023 года на воинский учет приняли более 1 000 натурализованных граждан.