Четверг, 25 апреля, 2024

Четверо иностранцев в Рязани заключили контракт на прохождение военной службы

Автор: Кристина Аманн

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На 5-ой оптовой базе в Рязани прошел очередной рейд, во время которого сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с работниками военного комиссариата Рязанской области напомнили иностранцам, получившим российское гражданство, об обязательной постановке на воинский учет.

Кроме 5-ой базы, рейд затронул иные торговые точки, а также строительные площадки. Всего проверили 36 иностранцев, 12 из которых поставили на воинский учет. Четверо пожелали заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ.

Сообщается, что с конца 2023 года на воинский учет приняли более 1 000 натурализованных граждан.

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