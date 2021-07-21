Черный маг изрезал ножницами 17-летнюю возлюбленную, которую совратил в 8-м классе

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В небольшом селе Краснозерского района Новосибирской области 35-летний мужчина напал с ножницами на 17-летнюю девушку, пишет КП.

Выяснилось, что злоумышленник приревновал возлюбленную к приятелю, у которой та была в гостях. Он силой увел жертву домой, начал избивать и наносить удары ногами, а затем схватил кочергу и пообещал школьницу убить. Потерпевшая схватила парикмахерские ножницы и воткнула ему в плечо. Он выхватил их и стал колоть везде: в голову, грудь, ноги, руки. Потом напился и уснул, а я сбежала из дома, истекая кровью

В итоге девушке оказалось пробито легкое. Девушка сама вызвала полицию, а правоохранитель связался со скорой помощью.

Как стало известно, школьница познакомилась с мужчиной, когда ей было всего 15 лет. В итоге девочка влюбилась в него, забросила учебу и переехала к любимому, несмотря на протесты матери.

Злоумышленник называл себя черным магом, гадалкой и даже скрывался за фейковыми страничками с женскими именами. Он разводил доверчивых клиенток на крупные деньги за «приворот» любимого или порчу на бывшего возлюбленного.

По словам пострадавшей, мужчина ей изменял и поднимал на нее руку, но та все ему прощала.