Четверг, 13 июня, 2024

Центр России под ударом стихии: ливни, грозы и рекордные осадки

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Мощный волновой циклон обрушился на Центральный район, принеся с собой штормовой ветер, грозы и ливни. От Курска до Костромы бушевала стихия, в Калужской области молния даже попала в жилой дом, пишут «Метеовести».

Несмотря на то, что циклон постепенно отступает, регион по-прежнему находится под влиянием атмосферных фронтов. Сегодня грозовые ливни пройдут на Кавказе и в Центре, где ожидается до 1/3 месячной нормы осадков. Особенно сильные дожди прогнозируются в Москве: пик ливней придется на середину дня, с интенсивностью до 7 мм за 3 часа.

В целом, начало июня 2024 года станет самым дождливым за всю историю метеостанции ВДНХ.

Однако, распределение осадков по территории России неравномерно. Запад Русской равнины уже получил достаточно влаги, а вот Поволжье, Придонье и Крым страдают от засухи. В Ростовской области из-за дефицита осадков введен режим ЧС.

Но уже в ближайшие дни погода начнет налаживаться. Под влиянием антициклона дождевые тучи над Центральным районом рассеются, а ливни и грозы пройдут на Черноморском побережье и в предгорьях Урала, где восполнят дефицит влаги.

Например, в Волгограде, где с начала лета выпало лишь 1 мм осадков, дожди ожидаются уже сегодня. К началу следующей недели здесь прогнозируется около 1/3 месячной нормы.

В Москве же после сегодняшних ливней погода наладится. Уже завтра тучи рассеются, а температура повысится до +23…+25°C. Комфортная погода продержится до понедельника.

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