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Вторник, 4 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Центр реабилитации «Сосновый бор» в Солотче откроется 20 мая

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Источник: "Рязанские ведомости"

Многопрофильный реабилитационный центр «Сосновый бор» в посёлке Солотча заработает 20 мая. Об этом сообщила глава министерства социальной защиты Рязанской области Наталья Суворова на заседании правительства 4 апреля.

В настоящее время на объекте идёт пусконаладка – специалисты тестируют реабилитационное оборудование.

По словам министра, реабилитационный центр сможет принимать около 4 тысяч человек в год. Одномоментно там сможет находиться свыше 300 человек.

В мае «Сосновый бор» примет детей с инвалидностью и бойцов, вернувшихся из зоны специальной операции.

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