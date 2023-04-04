Центр реабилитации «Сосновый бор» в Солотче откроется 20 мая

Многопрофильный реабилитационный центр «Сосновый бор» в посёлке Солотча заработает 20 мая. Об этом сообщила глава министерства социальной защиты Рязанской области Наталья Суворова на заседании правительства 4 апреля.
В настоящее время на объекте идёт пусконаладка – специалисты тестируют реабилитационное оборудование.
По словам министра, реабилитационный центр сможет принимать около 4 тысяч человек в год. Одномоментно там сможет находиться свыше 300 человек.
В мае «Сосновый бор» примет детей с инвалидностью и бойцов, вернувшихся из зоны специальной операции.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram