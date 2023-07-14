Игорь Греков, бывший вице-губернатор Рязанской области, заключен под стражу.

Об этом сообщает следственный комитет Рязанской области. Грекову предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, в 2018-2021 годах обвиняемый получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении с указанными фирмами государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений области.

На основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что по уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Следствием принимаются меры к выявлению имущества обвиняемых с целью наложения на него ареста и обеспечения возмещения ущерба, причиненного региональному бюджету.

Напомним, ранее появились сообщения о задержании Игоря Грекова и бывшего заместителя министра здравоохранения Рязанской области Ирины Петиной.