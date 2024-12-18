Бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову продлили содержание под стражей на два месяца

Бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Московского городского суда.

Игоря Грекова обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц, и во взятке в особо крупном размере. По версии следствия, Греков и бывший замминистра здравоохранения региона Ирина Петина замешаны в мошенничестве при закупках медоборудования.

Решение о продлении меры пресечения Ирины Петиной примут завтра, 19 декабря 2024 года.

Напомним, по неофициальным данным, Греков дал показания на бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от региона Николая Любимова. Подробности обвинений официальные каналы пока не сообщили.