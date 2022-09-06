Бывшая сожительница оформила на жителя Рязанской области кредитов больше чем на полмиллиона рублей

Полицейские раскрыли кражу более полумиллиона рублей у жителя Захаровского района. Подробности истории рассказали в УМВД по Рязанской области.

44-летний житель села Елино обратился в МО МВД Михайловский и сообщил, что на его имя оформлено несколько кредитов на общую сумму 508 981 рубль. При этом сам мужчина не обращался в банк за кредитами.

Правоохранители установили, что банк начислил деньги на одну из банковских карт заявителя. Выяснилось, что к финансовым транзакциям причастна бывшая сожительница мужчины — 43-летняя социальный работник.

По предварительным данным, мужчина и женщина состояли в романтических отношениях и долго жили вместе. По просьбе женщины заявитель оформил на себя банковскую карту, которой пользовалась соцработник. Банковский счёт был привязан и к мобильному приложению, установленному на телефоне женщины.

Через несколько лет пара прекратила отношения. Мужчина сменил место жительства и о пластиковой карте не вспоминал. Бывшая сожительница решила отомстить и с помощью мобильного приложения оформила на счёт заявителя несколько кредитов более чем на полмиллиона рублей. Взносы на погашение кредита женщина не платила, а деньги банка тратила на покупки для себя и своих родственников.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о краже, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.