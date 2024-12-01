Воскресенье, 1 декабря, 2024
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Бытовая техника в России подорожает дважды

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Алексей Самохин
Изображение 1820796 с сайта Pixabay

Эксперты прогнозируют рост цен на бытовую технику в России в декабре и январе, сообщает НТВ.

Подорожание связывают с падением курса рубля, высокой ключевой ставкой ставкой Центробанка, из-за которой дорожают кредиты, со сложностями с поставкой импортной техники.

Ожидается, что техника в декабре подорожает на 10%, а в январе 2025 года ещё на 15%.

Дистрибьютеры сдерживали рост цен, продавая технику со складов. Теперь товары, которые закупались при стоимости доллара в 85 рублей, закончились. Подорожание техники практически неизбежно.

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