Бытовая техника в России подорожает дважды

Эксперты прогнозируют рост цен на бытовую технику в России в декабре и январе, сообщает НТВ.

Подорожание связывают с падением курса рубля, высокой ключевой ставкой ставкой Центробанка, из-за которой дорожают кредиты, со сложностями с поставкой импортной техники.

Ожидается, что техника в декабре подорожает на 10%, а в январе 2025 года ещё на 15%.

Дистрибьютеры сдерживали рост цен, продавая технику со складов. Теперь товары, которые закупались при стоимости доллара в 85 рублей, закончились. Подорожание техники практически неизбежно.