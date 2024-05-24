Бузова упрекнула Даву в трусости после расставания в шоу «Сокровища императора»

В новом выпуске шоу «Сокровища императора» (16+) на ТНТ четыре оставшиеся пары вступают в борьбу за попадание в полуфинал. Испытания становятся труднее, а все договоренности о дружбе и поддержке рушатся на глазах. Так, Мария Погребняк столкнется с предательством, а Ольга Бузова вновь выведет из равновесия Давида Манукяна.

Мария Погребняк и Алана Мамаева в последнее время пользовались большим расположением Жени Ершова. Он давал им деньги на испытания, помогал преодолевать трудности, а кроме этого дарил цветы и выражал симпатию Марии Погребняк. Но как только знаки внимания в сторону девушки закончились, она обвинила Ершова в предательстве и в том, что он «переобулся» на ходу. Теперь Марии Погребняк осталось выяснить, действительно, ли Ершов ведет хитрую игру и лгал все это время, или же просто так сложились обстоятельства.

Тем временем, каждый решил играть сам за себя. В последнем испытании, которое выявит трех полуфиналистов проекта, взаимовыручка и взаимопомощь со стороны участников практически сошли на нет.

Помимо тяжелых испытаний, на пару «оранжевых» обрушились и разборки с Ольгой Бузовой. Телеведущая вновь не смогла сдержать эмоций и решила выяснить отношения с Давой прямо на «финише». Она упрекнула его в том, что он до сих пор перед ней так и не извинился.

«Знаешь, чего я все это время ждала на самом деле? Чтоб ты попросил прощения за все то, что было сделано, и мы с тобой оба прекрасно понимаем и знаем. Я ждала все это время просто: «Прости, Оль!» Испугался? Сколько слов было сказано, сколько поступков сделано, была очень большая травля меня, во главе которой стоял ты!», — обратилась ведущая к своему бывшему.

Публичных извинений Ольга Бузова так и не дождалась, но Дава пообещал, что встретится с Олей тет-а-тет без камер и скажет все, что нужно.