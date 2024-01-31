Бухгалтер рязанской спортшколы незаконно присвоил себе более 200 тысяч рублей

Бывшего главного бухгалтера одной из спортшкол Рязанской области признали виновным в присвоении вверенных денежных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

С сентября 2021 года по октябрь 2022 года подсудимый каждый месяц начислял себе доплату за совмещение, хотя, на самом деле, исполнял только свои должностные обязанности. Таким образом главбух начислил себе более 200 тысяч рублей.

В ходе следствия он возместил весь причиненный ущерб, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Собранные Касимовским межрайонным следственным отделом доказательства признаны достаточными для вынесения приговора. Суд назначил виновному 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком.