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Понедельник, 2 августа, 2021
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Брянцев потрясло убийство выходца из Таджикистана из кровной мести

Никита Брыкин
Брянцев потрясло убийство выходца из Таджикистана из кровной мести
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Жители Брянска обсуждают жестокое убийство гражданина Таджикистана из кровной мести, пишет портал Брянские новости.

Известно, что в сентябре 2019 года мужчина в ночном клубе Москвы в ходе ссоры убил 21-летнего уроженца Дагестана.

В июне этого года отец погибшего встретился с двумя земляками и договорился отомстить обидчику за денежное вознаграждение. Им помог в организации нападения житель Подмосковья.

Выяснилось, что убийца скрывался в Брянске. Днем 15 июля двое дагестанцев ворвались в квартиру в доме на проспекте Ленина, избили жертву, надели ему на голову полиэтиленовый пакет и вывезли в лес, где сбросили мужчину в яму и засыпали песком и мусором.

Следователи задержали организатора преступления и трех его сообщников. Злоумышленникам предъявили обвинение.

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