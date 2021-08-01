Брянцев потрясло убийство выходца из Таджикистана из кровной мести

- Advertisement -

Жители Брянска обсуждают жестокое убийство гражданина Таджикистана из кровной мести, пишет портал Брянские новости.

Известно, что в сентябре 2019 года мужчина в ночном клубе Москвы в ходе ссоры убил 21-летнего уроженца Дагестана.

В июне этого года отец погибшего встретился с двумя земляками и договорился отомстить обидчику за денежное вознаграждение. Им помог в организации нападения житель Подмосковья.

Выяснилось, что убийца скрывался в Брянске. Днем 15 июля двое дагестанцев ворвались в квартиру в доме на проспекте Ленина, избили жертву, надели ему на голову полиэтиленовый пакет и вывезли в лес, где сбросили мужчину в яму и засыпали песком и мусором.

Следователи задержали организатора преступления и трех его сообщников. Злоумышленникам предъявили обвинение.