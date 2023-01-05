Четверг, 5 января, 2023
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Британский полковник допустил вмешательство НАТО в конфликт на Украине

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Изображение от senivpetro на Freepik

Полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон предположил, что НАТО может вмешаться конфликт на Украине в 2023 году, написала газета Telegraph.

Военный призвал не списывать этот сценарий ос счетов.

«Я встревожен теми, кто, похоже, думает, что вероятность того, что НАТО вмешается в ситуацию на Украине в 2023 году, почти равна нулю», — отметил Бреттон-Гордон.

Полковник призвал Североатлантический альянс стремиться к скорейшему завершению боевых действий.

По его мнению, НАТО следует передать Киеву необходимое оружие и обозначить Москве свои красные линии.

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