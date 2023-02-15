Среда, 15 февраля, 2023
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Бранов: к 400-летию Вышенский монастырь должен быть полностью и качественно отремонтирован

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Вышенский монастырь, фото: vk.com/artyom_branov

К 400-летию со дня основания Свято-Успенского Вышенского монастыря, которое будут отмечать в 2025 году, должны быть завершены идущие уже несколько лет реставрационные работы. Об этом сообщил ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

По его словам, монастырь, в котором находятся мощи святителя Феофана Затворника, является точкой притяжения для паломников со всего света. Это одна из ярчайших визитных карточек региона.

В обители должны завершить благоустройство территории, решить вопрос водоснабжения. Работы проводятся при взаимодействии с министерством культуры России, Рязанской и Скопинской епархиями.

Принято решение собирать ежемесячно строительные штабы.

— Древняя обитель должна подойти к своему 400-летию полностью и качественно отреставрированной, — написал Бранов.

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