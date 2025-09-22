Вторник, 23 сентября, 2025
Борьбу с туристами-нигилистами ведут на Кавказе

Алексей Самохин
Изображение от JaredMoore на Freepik

С ростом турпотока на Северном Кавказе местные гиды и инструкторы всё чаще сталкиваются с нарушением норм поведения туристами. Особое внимание уделяется вопросам безопасности и уважения к местным традициям, пишет ОСН.

В Пятигорске инструктаж перед походами занимает до 20 минут: путешественников предупреждают о рисках, связанных с попытками сделать эффектные фотографии.

Ранее в Теберде уже произошла трагедия — турист погиб, сорвавшись в реку во время съёмки.

В Чечне, Дагестане и Северной Осетии действуют рекомендации по внешнему виду при посещении святых мест и горных сёл: необходимо закрывать плечи, колени и голову. Однако конфликтные ситуации всё же возникают. Так, в Дагестане у Ханагского водопада заметили туристку с откровенной фотосессией, а в Осетии — женщину, загорающую топлес на смотровой площадке.

Наибольший резонанс вызвали случаи в некрополе Даргавс, где гости фотографировались с человеческими останками. После этого доступ к объекту был ограничен.

Осенние свадьбы: Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов уходящей недели

К пожеланиям присоединились рязанцы в комментариях к публикации.
Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
Задержаны подозреваемые в краже фигуры гуся в Касимовском округе

По предварительной оценке ущерб превысил 1 миллион рублей.
В Рязани и области масштабно отметят 130-летие со дня рождения Сергея Есенина

Более 30 культурных площадок объединят десятки мероприятий: от научных конференций до концертов и театральных постановок. Вход на все события свободный.
ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.

Вице-спикер Госдумы: Нас обманывают, в России началась стелсфляция

— Мы уже почти смирились с тем, что привычные товары стали меньше или легче. Но это лишь верхушка айсберга, — пишет Чернышов. 
На шести автозаправках Рязанской области выявили нарушения

Не были обнаружены паспорта качества, отсутствовал кассовый аппарат, и топливораздаточная колонка не прошла необходимую проверку.
Мужчина украл оставленную студенткой сумку в рязанском кафе

Выяснилось, что девушка пришла в кафе в одном из ТРЦ Рязани покушать. После обеда студентка пошла домой, забыв на сиденье у столика сумку.
Cамолёт пролетел над крышами домов в Новой Москве из-за атаки дронов

По предварительным данным, пилот намеренно выполнял полёт на малой высоте из-за присутствия украинских беспилотников в небе.
Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области

Рязанцев просят укрыться в помещениях и не подходить к окнам.
Кетодиета ведет к ожирению печени и снижению уровня инсулина

Американские биологи в экспериментах на мышах выяснили, что длительное увлечение кетогенной диетой не только помогает снижать вес, но также может вызывать гиперлипидемию, жировую болезнь печени и непереносимость глюкозы
Рязанской пенсионерке вернут 900 тысяч, которые она перевела мошенникам

В ходе следствия выяснилось, что денежные средства рязанки поступили на счет жителя Республики Татарстан. Он выполнял роль «дроппера».
Собственникам рязанского дома вернут деньги за содержание жилья

Госжилинспекция выяснила, что жители платили за уборку в подъездах, при том что она не проводилась.