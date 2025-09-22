Борьбу с туристами-нигилистами ведут на Кавказе

С ростом турпотока на Северном Кавказе местные гиды и инструкторы всё чаще сталкиваются с нарушением норм поведения туристами. Особое внимание уделяется вопросам безопасности и уважения к местным традициям, пишет ОСН.

В Пятигорске инструктаж перед походами занимает до 20 минут: путешественников предупреждают о рисках, связанных с попытками сделать эффектные фотографии.

Ранее в Теберде уже произошла трагедия — турист погиб, сорвавшись в реку во время съёмки.

В Чечне, Дагестане и Северной Осетии действуют рекомендации по внешнему виду при посещении святых мест и горных сёл: необходимо закрывать плечи, колени и голову. Однако конфликтные ситуации всё же возникают. Так, в Дагестане у Ханагского водопада заметили туристку с откровенной фотосессией, а в Осетии — женщину, загорающую топлес на смотровой площадке.

Наибольший резонанс вызвали случаи в некрополе Даргавс, где гости фотографировались с человеческими останками. После этого доступ к объекту был ограничен.