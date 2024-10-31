Бонни и Клайд по-липецки: пара познакомилась в исправительном центре, поженилась и сбежала

В Липецке мужчина и женщина познакомились в исправительном центре, поженились и сбежали вместе, пишет телеграм-канал Baza .

Мужчина попал в места лишения свободы за покушение на грабеж, а его возлюбленная — за причинение тяжкого вреда здоровью и убийство. Сначала они отбывали наказание в Курчатове.

«Случилась любовь, молодые решили расписаться», — говорится в публикации.

Вскоре парочку перевели в исправительное учреждение Липецка. Однажды мужчину и женщину отпустили в город, и они не вернулись.

Спустя пару недель их задержали в Курчатове. По словам влюбленных, они решили, что больше не хотят возвращаться в исправительное учреждение. Суд отправил их под стражу на 30 суток.