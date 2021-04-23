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Пятница, 23 апреля, 2021
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Бомжа, обокравшего рязанского священника, отправили в колонию строго режима

7info
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В Шилове районный суд вынес приговор 41-летнему уроженцу Архангельской области, обокравшему дом священника. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Ранее судимый мужчина, не имеющий регистрации и определенного места жительства на территории РФ, с лета 2020 года жил при храме. В январе настоятель уехал в Москву. После этого бомж топором взломал окно в его доме и украл принадлежащие приходу 280 тысяч рублей.

В тот же день на такси вор приехал в Рязань. Там он потратил большую часть денег на выпивку и продукты. Кроме того, купил новой знакомой одежду, обувь, телефон и золотое украшение с бриллиантами. Погуляв два дня, преступник одумался и явился в полицию с повинной. 

Суд, учтя все обстоятельства дела, признал вора виновным и приговорил к 2 годам 1 месяцу колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, он может быть обжалован. 

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