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Четверг, 8 июля, 2021
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Бомж воткнул шприц в спину прохожего из-за отказа дать денег

Никита Брыкин
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Проводится проверка по факту инцидента, который произошел накануне в районе Солнцево на западе Москвы, пишет КП.

По предварительной версии, 35-летний мужчина возвращался вечером домой с работы. Он зашел в магазин за продуктами на улице Производственной. На выходе москвич столкнулся с несколькими бездомными, которые попросили дать им мелочь.

Прохожий отказал незнакомцем и пошел дальше, не оглядываясь. Тогда злоумышленник прокричал: «Тогда держи прививку!» и воткнул медицинский шприц в спину жертвы. Он достал его и позвонил в полицию, не успев погнаться за обидчиком.

Мужчина сдал анализы, которые не выявили серьезных проблем со здоровьем. Однако его предупредили, что некоторые заболевания могут проявиться в течение полугода. Полицейские пытаются установить личность бездомного.

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