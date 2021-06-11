Больница имени Семашко рассказала, как спасали пациентов из горящей реанимации

- Advertisement -

На странице больницы имени Семашко ВКонтакте появился рассказ о спасении людей во время пожара в реанимации ночью 9 июня.

Всего на тот момент в реанимационном отделении находилось 10 пациентов, 8 из них – в «красной зоне», двое – в «зеленой зоне». Медперсоналу совместно с пожарными, сотрудниками МЧС, скорой помощью удалось спасти 7 человек.

После обнаружения очага возгорания дежурная врач смены оценила ситуацию, вызвала пожарную службу, МЧС, оповестила о случившемся дежурного врача Приёмного отделения. Оперативно были отключены кислород, электричество. Вместе с медсёстрами врач начала немедленную эвакуацию.

Были выведены из здания и отведены на максимальное расстояние два пациента «зеленой зоны» реанимации, было отправлено сообщение о пожаре дежурным сотрудникам ЛОР-отделения на 2-м этаже здания. Далее медицинский персонал начал эвакуацию больных через окна, к которой присоединились приехавшие оперативно пожарная служба, машины скорой помощи.

Пожарные выбили окна, проникли в здание, начали подавать пациентов. Больничные сотрудники помогали их вытаскивать, принимали на улице, клали на носилки, оценивали общее состояние. Кого-то реанимировали на месте, кого-то перекладывали на каталки скорой помощи и направляли для последующей госпитализации в другие медицинские учреждения, либо в инфекционное отделение Семашко.

На данный момент весь персонал, спасавший пациентов, находится в шоковом состоянии. Все сотрудники реанимации и администрация больницы выражают огромную благодарность за оперативную и слаженную работу пожарной службе, МЧС и Станции скорой медицинской помощи.