17.3 C
Рязань
Пятница, 11 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия РязаниТоп новость

Больница имени Семашко рассказала, как спасали пациентов из горящей реанимации

7info
- Advertisement -

На странице больницы имени Семашко ВКонтакте появился рассказ о спасении людей во время пожара в реанимации ночью 9 июня. 

Всего на тот момент в реанимационном отделении находилось 10 пациентов, 8 из них – в «красной зоне», двое – в «зеленой зоне». Медперсоналу совместно с пожарными, сотрудниками МЧС, скорой помощью удалось спасти 7 человек.

После обнаружения очага возгорания дежурная врач смены оценила ситуацию, вызвала пожарную службу, МЧС, оповестила о случившемся дежурного врача Приёмного отделения. Оперативно были отключены кислород, электричество. Вместе с медсёстрами врач начала немедленную эвакуацию. 

Были выведены из здания и отведены на максимальное расстояние два пациента «зеленой зоны» реанимации, было отправлено сообщение о пожаре дежурным сотрудникам ЛОР-отделения на 2-м этаже здания. Далее медицинский персонал начал эвакуацию больных через окна, к которой присоединились приехавшие оперативно пожарная служба, машины скорой помощи.

Пожарные выбили окна, проникли в здание, начали подавать пациентов. Больничные сотрудники помогали их вытаскивать, принимали на улице, клали на носилки, оценивали общее состояние. Кого-то реанимировали на месте, кого-то перекладывали на каталки скорой помощи и направляли для последующей госпитализации в другие медицинские учреждения, либо в инфекционное отделение Семашко.

На данный момент весь персонал, спасавший пациентов, находится в шоковом состоянии. Все сотрудники реанимации и администрация больницы выражают огромную благодарность за оперативную и слаженную работу пожарной службе, МЧС и Станции скорой медицинской помощи.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,199ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]