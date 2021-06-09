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Среда, 9 июня, 2021
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Болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро-2020

7info7
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В преддверии чемпионата Европы по футболу, который стартует в Санкт-Петербурге 11 июня, в Сети появилось больше 100 мошеннических ресурсов, предлагающих купить билеты на матчи, сообщили «Известиям» специалисты по информационной безопасности.

Злоумышленники просят по 15–400 тыс. рублей за билет, хотя УЕФА продает их не дороже €185 (около 16 тыс. рублей).

По данным Infosecurity, в интернете с начала года зарегистрировано более 130 мошеннических сайтов, предлагающих купить билеты на матчи Евро-2020. При этом из них как минимум 12 фейковых русскоязычных сайтов.

Отмечается, что порталы зарегистрированы недавно, у них простая верстка, а в текстах есть грамматические ошибки. При этом ресурсы призывают срочно покупать билеты и на них нет формы обратной связи.

В свою очередь, Bi.Zone с января 2021 года обнаружила по меньшей мере 144 потенциально мошеннических сайта, посвященных Евро-2020. По словам директора блока экспертных сервисов компании Евгения Волошина, наибольшее число регистраций подобных ресурсов пришлось на май.

По официальной информации, их можно приобрести лишь на сайте УЕФА после регистрации, однако на деле билеты можно купить и у реселлеров. Поэтому довольно сложно разобраться, какой сайт на самом деле продает билеты, пояснил начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Билетная драма: как мошенники наживаются на Евро-2020

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