Более трёх тысяч рязанцев приняли участие в Крещенских купаниях

В ночь с 18 на 19 января на Ореховом озере состоялись традиционные купания в честь праздника Крещения Господня. Участие в них приняли около 3,5 тыс. рязанцев, сообщает пресс-служба администрации.

Праздник начался с таинства освящения воды, которое провел митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Для удобства совершения обряда купания на озере были оборудованы деревянные сходни, а на берегу установлены отапливаемые палатки для переодевания. Также было организовано дежурство сотрудников МЧС, полиции и скорой помощи.

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Купания прошли с учетом соблюдения мер предосторожности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Подвоз граждан на Ореховое озеро был организован автобусами от площади Свободы.