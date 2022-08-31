Более 9,2 тысяч пенсионеров в Рязанской области получают доплату за сельский стаж

Более 9,2 тысяч жителей Рязанской области получают доплату к пенсии за сельский стаж в виде повышенной на 25 процентов фиксированной выплаты. Она устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

Сельские пенсионеры, проработавшие в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве получают повышенную фиксированную выплату к пенсии, если отработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет. В список профессий, дающих право на надбавку, включено более 500 наименований, ознакомиться с ним можно на сайте ПФР.

С 1 июня 2022 года размер доплаты к пенсии за сельский стаж увеличился и теперь составляет 1805,19 рублей в месяц (25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости).

До 2022 года еще одним условием для получения доплаты было постоянное проживание на сельской территории получателя пенсии. Но с этого года надбавка за сельский стаж сохраняется и в случае переезда пенсионера в город. Однако важно, чтобы назначение пенсии состоялось тогда, когда человек еще проживал в сельской местности. Тем пенсионерам, которым ранее при смене места жительства размер пенсии был пересмотрен и «сельская» надбавка снята, доплата возобновилась автоматически, в беззаявительном порядке.