Воскресенье, 11 августа, 2024

Более 70 литов незаконного алкоголя продавали в одном из магазинов Рязани

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/umvd62

На улице Кальной полицейские пресекли незаконную реализацию алкогольной и табачной продукции в магазине, который располагается в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Отмечается, что полицейские изъяли более 70 литров алкогольных напитков и 27 пачек сигарет. Также в магазине был платежный терминал с признаками игрового оборудования. Продукцией торговала 66-летняя жительница того же многоквартирного дома, где находится магазин.

Полицейские составили административные материалы по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ, ч.2 ст.14.16 КоАП РФ. Табачная продукция, продававшаяся с нарушением требований ст. 15.12 КоАП РФ, будет направлена в Роспотребнадзор.

Проверка продолжается.

Более 70 литов незаконного алкоголя продавали в одном из магазинов Рязани

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