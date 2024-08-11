Более 70 литов незаконного алкоголя продавали в одном из магазинов Рязани

На улице Кальной полицейские пресекли незаконную реализацию алкогольной и табачной продукции в магазине, который располагается в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Отмечается, что полицейские изъяли более 70 литров алкогольных напитков и 27 пачек сигарет. Также в магазине был платежный терминал с признаками игрового оборудования. Продукцией торговала 66-летняя жительница того же многоквартирного дома, где находится магазин.

Полицейские составили административные материалы по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ, ч.2 ст.14.16 КоАП РФ. Табачная продукция, продававшаяся с нарушением требований ст. 15.12 КоАП РФ, будет направлена в Роспотребнадзор.

Проверка продолжается.