Четверг, 22 июня, 2023
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Более 650 человек воспользовались интерактивными справочными видеотерминалами на железнодорожных вокзалах Рязани с начала года

Татьяна Проводина
Изображение от wirestock на Freepik

С начала года на железнодорожных вокзалах Рязань-1 и Рязань-2 консультацией оператора через интерактивные справочные видеотерминалы воспользовались более 650 человек.
Современные интерактивные устройства, установленные в залах ожидания, позволяют пассажирам оперативно получить ответ на любой интересующий вопрос о движении поездов и работе вокзального комплекса. Необходимую информацию можно найти самостоятельно, через меню терминала при помощи сенсорной клавиатуры, либо связавшись с оператором по видеосвязи. Специалисты cаll-центра в режиме реального времени могут дать ответ на русском, английском и китайском языках. Для пассажиров с нарушениями слуха доступна онлайн-консультация сурдопереводчика. Справочные видеотерминалы работают круглосуточно.
Кроме того, пассажиры могут воспользоваться новым сервисом выдачи электронных справок, благодаря которому больше не придется стоять в очереди, чтобы получить необходимый документ. Достаточно заполнить онлайн-форму на сайте либо оставить заявку в приложении, отсканировав QR-код с плакатов, размещенных на информационных стендах в здании вокзала.
В онлайн-сервисе пассажиры могут оформить пять видов электронных справок: справки об изменении графика движения поездов, опоздания или отмене поезда, о подтверждении ранее приобретенного (утерянного) билета, стоимости поезда, наличии мест и проезде по кратчайшему маршруту в поездах дальнего следования. В процессе заполнения заявки можно посмотреть примеры оформленных документов.
Максимальный срок подготовки справки после корректного заполнения формы составляет 24 часа. Документ отправляется пассажиру на электронную почту, адрес которой необходимо указать в заявке. Электронная версия справки равнозначна версии на бумажном носителе.

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