Более 500 кустарников высадят железнодорожники на станции Рязань-1 до конца мая

До конца мая железнодорожники высадят более 500 кустов барбариса в полосе отвода станции Рязань-1. При отборе растений учитываются не только их внешний вид и полезные санитарно-гигиенические качества, но и устойчивость к условиям городской среды.

Так, барбарис хорошо приживается в городе и подходит для декоративных целей, например, для создания живой изгороди. Кроме того, естественное зеленое ограждение станет дополнительным препятствием для нарушителей правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Напомним, что основной причиной травмирования на железной дороге является грубое нарушение правил безопасности, в первую очередь, — хождение по путям в неустановленном месте.

Зеленые насаждения появятся также рядом со станциями и вокзалами в районах области. При озеленении участков будут использоваться саженцы ивы и туи. Все растения поставляются из питомника Московской железной дороги, расположенного в Тульской области.