Четверг, 25 сентября, 2025
5.2 C
Рязань
Происшествия

Более 5 кг конопли изъяли у жителя Рязанской области

Анастасия Мериакри
Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области

В селе Путятино задержан 45-летний мужчина, у которого обнаружено более 5 кг наркосодержащей конопли. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В рамках операции «Мак-2025» сотрудники полиции МО МВД России «Шацкий» и пункта полиции в Путятино выявили и задержали местного жителя, занимавшегося производством марихуаны.

После получения информации о незаконной деятельности жителя Путятино, полицейские провели осмотр его дома. Результаты проверки подтвердили, что мужчина действительно выращивал коноплю и изготавливал из неё наркотическое вещество.

В одной из хозяйственных построек был найден свёрток с 17 граммами готовой марихуаны. На чердаке другой постройки обнаружено 5 килограммов 355 граммов высушенной конопли.

По предварительным данным, мужчина выращивал коноплю в теплице летом и осенью, а затем сушил её для последующего изготовления марихуаны, которую планировал использовать лично. Сейчас эту информацию проверяют полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, изготовление и переработка наркотических средств). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Более 5 кг конопли изъяли у жителя Рязанской области По предварительным данным, мужчина выращивал коноплю в теплице летом и осенью, а затем сушил её для последующего изготовления марихуаны
Более 5 кг конопли изъяли у жителя Рязанской области По предварительным данным, мужчина выращивал коноплю в теплице летом и осенью, а затем сушил её для последующего изготовления марихуаны
Более 5 кг конопли изъяли у жителя Рязанской области По предварительным данным, мужчина выращивал коноплю в теплице летом и осенью, а затем сушил её для последующего изготовления марихуаны
Более 5 кг конопли изъяли у жителя Рязанской области По предварительным данным, мужчина выращивал коноплю в теплице летом и осенью, а затем сушил её для последующего изготовления марихуаны

Самые читаемые материалы

Новости России

Замеченный над Одессой необычный беспилотник — предвестник мощнейшего удара по городу

Эксперты телеграм-канала «Хроника Гераней» предполагают, что над городом летал беспилотник «Италмас», производимый компанией Zala.
Новости России

Пришедшего менять паспорт жителя Екатеринбурга забрали на СВО

В Екатеринбурге 45-летнего Виталия Пяньковского, который пришел менять паспорт,...
Транспорт и дороги

В рязанском автобусе мать везла ребёнка стоявшего на поручне у окна 

Водитель автобуса сделал женщине замечание, но она не реагировала. 
Новости России

Россия нанесла ответный удар за атаку на Крым — досталось ВСУ и наёмникам 

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по нескольким целям.
Новости России

В России ответили на «озарение» Трампа по Украине анекдотом про падающий самолет

Высказывание президента США Дональда Трампа по спецоперации напоминает анекдот...

Последние новости

Происшествия

Почти 100 тысяч рублей потеряли жители Рязанской области после перехода по ссылкам в «Телеграме»

Пострадавшие рассказали, что получили сообщения от знакомых с просьбой перейти по ссылке на видео. После этого они потеряли в общей сумме 90 тысяч рублей.
Новости Касимова

В Касимове благоустроили территорию вокруг Ханской мечети в сквере царицы Сююмбике

В Касимовском округе завершили реализацию 12 проектов в рамках программы поддержки местных инициатив.
Происшествия

Автомобили двоих жителей Рязанской области конфисковали за нарушение закона

В мае 2024 года 23-летний мужчина приехал в деревню Крутое. Он проник в чужой дом и украл имущество на сумму свыше 9 тысяч рублей.
Общество

Рязанка создала кружевной портрет Сергея Есенина к 130-летию со дня рождения поэта

Ольга, главный библиограф, в свободное время занимается рукоделием. Она не училась вязать, а осваивала это мастерство по книгам.
Общество

Отбой угрозы БПЛА объявлен в Рязани и области

По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб
Происшествия

Губернатор прокомментировал уничтожение БПЛА над Рязанской областью

С 12:00 до 18:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Происшествия

Жительница Москвы, работавшая с мошенниками, похитила у рязанской пенсионерки 1,1 млн рублей

Полицейские выяснили, что 29-летняя уроженка Белгородской области, проживающая в Москве, выполняла роль курьера, забирая деньги у людей, обманутых телефонными мошенниками.
Происшествия

Днём 24 сентября в России уничтожили 25 беспилотников, в том числе на территории Рязанской области

В период с 12:00 до 18:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.