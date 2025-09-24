Более 5 кг конопли изъяли у жителя Рязанской области

В селе Путятино задержан 45-летний мужчина, у которого обнаружено более 5 кг наркосодержащей конопли. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В рамках операции «Мак-2025» сотрудники полиции МО МВД России «Шацкий» и пункта полиции в Путятино выявили и задержали местного жителя, занимавшегося производством марихуаны.

После получения информации о незаконной деятельности жителя Путятино, полицейские провели осмотр его дома. Результаты проверки подтвердили, что мужчина действительно выращивал коноплю и изготавливал из неё наркотическое вещество.

В одной из хозяйственных построек был найден свёрток с 17 граммами готовой марихуаны. На чердаке другой постройки обнаружено 5 килограммов 355 граммов высушенной конопли.

По предварительным данным, мужчина выращивал коноплю в теплице летом и осенью, а затем сушил её для последующего изготовления марихуаны, которую планировал использовать лично. Сейчас эту информацию проверяют полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, изготовление и переработка наркотических средств). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.