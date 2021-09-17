Более 3 тысяч наблюдателей работают на избирательных участках в Рязанской области

Более 3 тысяч избирателей следят за законностью проведения выборов в Рязанской области. В их числе – представители партий и кандидатов, представители общественных организаций, прошедшие подготовку в региональной общественной палате.

Наблюдатели следят за процессом голосования на протяжении трёх дней. О нарушениях они обязаны сообщать в штаб, пишет издательство «Пресса».

Напомним, в Рязанской области накануне выборов открылся общественный штаб по наблюдению за их ходом. Там организован видеомониторинг участков. Обстановку на избирательных пунктах можно отследить в режиме онлайн.