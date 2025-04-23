Более 260 человек подали заявки на второй поток программы «ГЕРОИ62»

На второй поток программы «ГЕРОИ62» в Рязанской области подали заявки 263 человека.

Это участники СВО из 10 регионов страны, в основном — из Рязанской области. Среди подавших заявки подавляющее большинство — военнослужащие, но есть и представители силовых ведомств, госслужащие, сотрудники госкорпораций и бизнесмены. 42% участников — в возрасте от 18 до 35 лет.

Претенденты на участие в программе уже прошли онлайн-тестирование. Сейчас эксперты оценивают его результаты. По итогам те, кто успешно завершил этот этап, будут приглашаться на следующее испытание — собеседование. Собеседования пройдут с 5 мая по 2 июня по индивидуальному графику. О них участников оповестят по электронной почте и по телефону.