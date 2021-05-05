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Среда, 5 мая, 2021
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Более 2,5 тысяч рязанцев вышли на фондовый рынок с начала года

7info7
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За I квартал 2021 года число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) у жителей Рязанской области выросло почти на 12%. Такие данные приводит Московская биржа. На начало апреля рязанцы открыли более 24 тысяч ИИС, теперь подобный счет есть у 2,2% жителей региона. Интерес к инвестиционным продуктам растет на фоне повышения доступности таких услуг, а также невысоких ставок по банковским вкладам.

Чтобы открыть ИИС, достаточно смартфона и банковского счета. Но важно помнить: средства на этом счете не застрахованы, а доходность не гарантирована, — отмечает начальник экономического отдела Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Виталий Ларин. — Поэтому инвестировать последние деньги в ценные бумаги не следует. Прежде необходимо накопить подушку безопасности и получить базовые знания. Например, в рамках бесплатного курса «Грамотный инвестор» от Банка России.

Индивидуальный инвестиционный счет — это счет для операций с ценными бумагами. В год на него можно внести до 1 млн рублей. ИИС позволяет получить налоговый вычет, для этого счет должен быть открыт как минимум три года. С 2022 года налоговый вычет по ИИС можно будет оформить онлайн без справок и подтверждающих документов. Для его получения достаточно будет подать заявление на сайте ФНС.

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