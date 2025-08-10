Воскресенье, 10 августа, 2025
Более 1000 звонков поступило на номер «122» за июль от рязанцев

Анастасия Мериакри
Изображение от Freepik

В июле 2025 года на единый номер «122» от жителей Рязанской области поступило 1024 звонка, 267 из них касались темы мобилизации и службы по контракту. Об этом сообщает ЦИТ Рязанской области.

По вопросу оказания медицинской помощи, а именно записи на прием в медучреждения и вызову врача на дом, было совершено 756 звонков. Вопросы по контрактной службе и частичной мобилизации задали 267 рязанцев. По теме, касающейся образования, поступил 1 звонок.

Номер «122» работает для консультаций по наиболее актуальным вопросам. Обращения принимает Единый контактный центр, действующий на базе Центра информационных технологий Рязанской области.

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Новости России

Разработан способ для доступа в мобильную сеть в условиях ограничений

Оператор Т2 (ранее Tele2) разработал и протестировал новый способ доступа к мобильному интернету для пользователей в условиях ограничений, связанных с мерами безопасности
Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Интересное

Народные приметы на 9 августа, день святого Пантелеймона целителя

В субботу, 9 августа 2025 года, православная церковь чтит память великомученика Пантелеймона, которого называют Целителем. Он считается покровителем врачей, пациентов и военных.

Семья и отношения

Сделал предложение в небе: семья Гавриловых приехала из Москвы отметить деревянную свадьбу в Рязань

Подготовка к свадьбе была экстремальной — короновирус, ограничения, срыв площадки, но любовь победила все преграды — Дмитрий и Кристина стали семьей. А вскоре у них родилась дочь.
Общество

Угроза атаки БПЛА сохраняется на территории Рязани и области

Жителей города просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам. Сигнал «отбой» на территории области не объявлялся.
Происшествия

Пятый за сутки БПЛА уничтожен днем 10 августа в Рязанской области

Всего в данный период времени дежурными средствами ПВО на территории РФ перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Погода

Дождь с грозой пройдет в Рязанской области 11 августа

Ночью осадков не прогнозируется, местами туман. Днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.
Происшествия

Нежилой дом сгорел ночью в Рязанской области

На место происшествия, по информации очевидцев, выезжала одна единица техники МЧС. Никто из людей не пострадал.
Общество

Павел Малков поздравил рязанцев с Днём строителя

Павел Малков поблагодарил строителей за труд, профессионализм и умение доводить начатое до конца. Он подчеркнул, что от качества их работы зависит, как будут жить люди, насколько комфортными и современными станут города и села.
Происшествия

Автобус сбил курьера на электровелосипеде в Рязани

ДТП произошло на Первомайском проспекте. Под колесами автобуса №17 оказался курьер "Яндекс Лавки". На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Семья и отношения

Рязанский ЗАГС опубликовал фото молодоженов, сыгравших свадьбу на уходящей неделе

Сотрудники ЗАГСа поздравили новоиспеченные семьи. К пожеланиям присоединились жители Рязани в комментариях.