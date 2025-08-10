Более 1000 звонков поступило на номер «122» за июль от рязанцев

В июле 2025 года на единый номер «122» от жителей Рязанской области поступило 1024 звонка, 267 из них касались темы мобилизации и службы по контракту. Об этом сообщает ЦИТ Рязанской области.

По вопросу оказания медицинской помощи, а именно записи на прием в медучреждения и вызову врача на дом, было совершено 756 звонков. Вопросы по контрактной службе и частичной мобилизации задали 267 рязанцев. По теме, касающейся образования, поступил 1 звонок.

Номер «122» работает для консультаций по наиболее актуальным вопросам. Обращения принимает Единый контактный центр, действующий на базе Центра информационных технологий Рязанской области.