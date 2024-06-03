Телеграм-канал «Военное дело» сообщил подробности уничтожения кадровых военных НАТО на Украине. По данным источника, недавно ВС РФ нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по командному пункту на территории Яворовского полигона во Львовской области. В результате погибли и получили ранения более 100 кадровых офицеров НАТО.

Автор сообщения ссылается на источники. Официально эта информация не подтверждена. Более того, официально представители НАТО в боевых действиях не участвуют. Тем не менее, мало кто сомневается, что они присутствуют в зоне проведения СВО.

В докладе министерства обороны не было упомянуто, что поражённая база была местом дислокации боевиков НАТО, отмечает «Царьград». Ранее стало известно, что мощный удар был нанесён по Яворовскому полигону рядом со Львовом, где находились представители альянса.

Появилась информация о том, что на полигоне было уничтожено до 300 человек. Среди них были французские, польские и американские военные. Однако Министерство обороны России эту информацию не подтвердило.

Автор телеграм-канала «Первый Харьковский» считает, что атака была проведена накануне заграничного турне президента Украины Зеленского. Блогер называет произошедшее «подарочком».