Среда, 22 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Бойцы и медработники в зоне спецоперации получат подарки из Рязани

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Фото с сайта Рязанской городской думы

В Рязани собрали подарки для участников специальной военной операции и медицинских работников. Сбор организовали депутаты Рязанской городской думы, члены Молодёжного парламента при РГД, сотрудники аппарата, мэрии Рязани, муниципальных предприятий и учреждений.

Председатель городского парламента Татьяна Панфилова поздравила военнослужащих и медиков с Днём защитника Отечества.

Татьяна Панфилова: «Тем, кто сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции, важны наши неравнодушие и поддержка. Они должны знать, что дома их любят и ждут»

Бойцам и медикам передадут письма от школьников, книги, предметы личной гигиены, тёплые вещи, медикаменты, сладки подарки и расходные материалы.

Бойцы и медработники в зоне спецоперации получат подарки из Рязани
Бойцы и медработники в зоне спецоперации получат подарки из Рязани
Бойцы и медработники в зоне спецоперации получат подарки из Рязани

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