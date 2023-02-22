Бойцы и медработники в зоне спецоперации получат подарки из Рязани

В Рязани собрали подарки для участников специальной военной операции и медицинских работников. Сбор организовали депутаты Рязанской городской думы, члены Молодёжного парламента при РГД, сотрудники аппарата, мэрии Рязани, муниципальных предприятий и учреждений.
Председатель городского парламента Татьяна Панфилова поздравила военнослужащих и медиков с Днём защитника Отечества.
Бойцам и медикам передадут письма от школьников, книги, предметы личной гигиены, тёплые вещи, медикаменты, сладки подарки и расходные материалы.
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