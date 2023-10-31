Богами войны издавна называли артиллеристов. К их числу относится рязанский дворянин Леонид Николаевич Гобято — изобретатель первого в мире миномёта.

Благотворители

В 1864 году в Рязанском окружном суде появился новый служащий — губернский секретарь Степан Константинович Гобято. В Рязани у него родились двое детей. Но радость от пополнения семейства вскоре омрачилась, — в пятилетнем возрасте умер Григорий, старший сын. А в 1878 году и самого Степана Константиновича похоронили рядом с Григорием на погосте Спасского монастыря Рязани.

Оставшаяся вдовой, Антонина Ивановна Гобято через несколько лет переехала с детьми к родственникам на Украину, и ухаживать за могилой стало некому. Лишь в 1885 году перевёлся из Таганрога в Сапожок, — уездный центр Рязанской губернии, юрист Николай Гобято, — родной брат Степана Константиновича.

Жене Николая Константиновича, Ольге Всеволодовне, досталось по наследству село Морозовы Борки Сапожковского уезда. В это имение и переехала семья Гобято летом 1887 года.

Будучи человеком деятельным, справедливым и компанейским, присяжный поверенный Николай Константинович Гобято стал членом земской управы. А для Морозовых Борков он был настоящим покровителем: добился открытия почтового отделения, оказывал всевозможную помощь школе, прокладывал дороги.

Ольга Всеволодовна с дочерями бескорыстно обучали местную детвору грамоте. Дочь Наталья, выпускница Бестужевских курсов, организовала для крестьян медицинский пункт. А оба сына, Николай и Леонид, избрали карьеру военных.

Храбрый миномётчик

Леонид Николаевич Гобято службу начал подпоручиком лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады в 1896 году. В 1902-м окончил Михайловскую артиллерийскую академию в Петербурге, а во время русско-японской войны 13 мая 1904 года отличился в бою у Цзиньчжоу, командуя батареей 4-й Восточно-Сибирской артиллерийской бригады.

Именно тогда он впервые применил стрельбу «навесом», с закрытой огневой позиции, когда снаряды летели в сторону противника через закрывающую обзор невысокую сопку.

Леонида назначили помощником начальника Квантунской крепостной артиллерии Василия Фёдоровича Белого. Личность эта легендарная, недооцененная отечественной историей. Выходец из кубанских казаков, впервые отличившийся в русско-турецкой войне 1877-78 годов при штурме Карса, этот генерал при сдаче Порт-Артура японцам не воспользовался предоставленным ему правом вернуться в Россию. Он добровольно остался в плену со своими офицерами и нижними чинами, надеясь поддержать их собственным примером. Именно по его настоянию находящийся в плену Гобято составил описание миномёта собственного изобретения, впервые применённого против япронцев.

Для метания нескольких образцов специально сконструированных мин использовались 47-миллиметровые морские орудия. Имевшая вид копья мина взлетала высоко вверх и почти вертикально падала вниз.

На войне Гобято был трижды ранен. И возвратившись из плена в конце 1905 года, он уехал восстанавливать здоровье в Морозовы Борки.

Леонида Николаевича произвели в подполковники, наградили пятью орденами и золотой Георгиевской саблей с надписью: «За храбрость».

Геройский генерал

В конце 1906 года в России начался судебный процесс над генералами, по вине которых была сдана Порт-Артуровская крепость. Гобято привлекли в качестве свидетеля, поскольку он был одним из немногих офицеров, который на военном совете 16 декабря 1904 года, когда решался вопрос о судьбе Порт-Артура, разделил мнение генерала Белого, высказавшегося за продолжение обороны крепости.

Леонид Николаевич первоначально хотел от своего участия в судилище уклониться, но давление возмущённой русской общественности сделало своё дело и он стал одним из главных свидетелей обвинения.

В военных кругах незаурядные способности Гобято признавали все. В 1908 году он стал преподавателем офицерской артиллерийской школы. Одновременно с основной деятельностью читал лекции по тактике артиллерии в Академии Генерального штаба и написал для действующей армии учебное пособие.

В Морозовы Борки популярный в народе военный приезжал в 1911 и 1912 годах — на похороны отца и младшей сестры (Николай Константинович Гобято давно страдал от многих хронических болезней, а Наталья заразилась сыпным тифом от пациентов).

В следующий приезд в Морозовы Борки летом 1914 года Леонид Николаевич появился в своем рязанском имении с молодой женой. Здесь и застала их Первая мировая война.

Леонида Гобято назначили командующим одним из дивизионов размещённой в Рязани 35-й артиллерийской бригады. По свидетельству очевидцев, Леонид Николаевич в последний раз навестил могилы родственников в день отправки на фронт.

В бою при обороне крепости Перемышль генерал артиллерии Гобято возглавил контратаку пехоты и после смертельного ранения умер 21 мая 1915 года.

В Морозовых Борках, где он был похоронен, ему установлен памятник.

Евгений Данилин