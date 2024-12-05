Сайт aif.ru рассказал о гибели целого взвода ВСУ от отравления угарным газом.

47-я механизированная бригада, известная под именем «Магура», изначально была оснащена современным западным вооружением, включая американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard. Сейчас значительная часть этой техники уничтожена, потери личного состава составляют половину изначального числа бойцов. Эти цифры особенно заметны на фоне попыток националистов действовать на российской территории, в том числе в Курской области, где происходили ожесточённые бои.

Ситуация, в которой украинские солдаты погибли от отравления угарным газом в собственных блиндажах, демонстрирует не только тяжёлые условия, но и низкую организацию обустройства быта. На кадрах видно, как бойцы пытаются согреться, разжигая огонь в закрытом пространстве. Для обогрева использовались подручные средства — тряпки, упаковки и другие горючие материалы. Без вытяжки и вентиляции это превратило помещение в смертельную ловушку.

Угарный газ (CO) не имеет запаха и вызывает потерю сознания, что и произошло с солдатами. Они засыпают, не понимая опасности, а затем задыхаются. Эта ошибка могла быть легко предотвращена при соблюдении базовых мер безопасности.

Военный эксперт Борис Джерелиевский подчёркивает, что в армии обычно есть нештатные специалисты — истопники, отвечающие за безопасное использование обогревательных устройств. Их задача — следить за вентиляцией и избегать ситуаций, подобных этой. По его словам, разжигать костёр в замкнутом пространстве — это прямая угроза жизни, и кто-то из бойцов должен был понимать последствия таких действий.

История вызывает вопрос о готовности и обеспечении личного состава в экстремальных условиях. Если бойцы одной из самых «элитных» бригад ВСУ оказываются в таких ситуациях, что говорить о менее подготовленных подразделениях?