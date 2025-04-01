Боец ВСУ рассказал о чудесном спасении российскими военными в Курской области

Российские военные спасают украинских солдат в Курской области, рискуя своими жизнями, заявил «Ленте.ру» попавший в плен боец 80-й бригады ВСУ Евгений Орловский.

По его словам, в начале марта позицию украинских военных разрушило артиллерийским снарядом. Солдат накрыло несколько тонн грунта, они не могли выбраться наружу. Вскоре на помощь им пришли бойцы ВС России.

«Тогда ваши солдаты начали нас откапывать. И, как по мне, это было настоящее чудо. Такое словами не передать», — сказал Орловский.

После этого собеседника издания вывели в тыл под ударами артиллерии дронов ВСУ.

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Орловский добавил, что российские военные могли оставить украинцев умирать, расстрелять или просто не заметить в пылу боя, а они спасли им жизни.