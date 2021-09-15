9.7 C
Рязань
Среда, 15 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Блогер Варламов резко высказался в адрес главы белгородского ГИБДД

Никита Брыкин
Блогер Варламов резко высказался в адрес главы белгородского ГИБДД

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Известный урбанист и блогер Илья Варламов высказался о споре мэра Белгорода Юрия Галдуна и начальника региональной Госавтоинспекции Олега Толстого, пишет Бел.Ру.

Ранее дорожный полицейский выразил недовольство тем, что реконструкцию проспекта Богдана Хмельницкого не согласовали с ведомством. Он предложил установить лифты для подземных переходов, а не тратить деньги на оборудование регулируемых наземных.

Урбанист резко раскритиковал позицию Толстого. По его мнению, он якобы намерен «ставить эксперименты» над белгородцами, загоняя их под землю, и автор инициативы «в детстве с хомяками не наигрался». Блогер утверждает, что лифты для подземных переходов работать не будут.

Варламов также выразил мнение, что проектированием улиц следует заниматься специалистам, а не госавтоинспекторам.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,623ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
Новости Рязани

Ефремов рассказал о «трещине в жизни» перед смертельным ДТП

Новости мира

Лихач на «приоре» насмерть сбил водителя такси и покалечил пассажира

Власть

Экс-мэр Рязани Булеков возглавил Московский кооперативный техникум

Новости Рязани

Отменён оправдательный приговор в отношении возможного заказчика убийства рязанского бизнесмена

Новости Рязани

В Рязанской области выявлен ещё 101 случай заражения коронавирусом

Новости мира

Клиенты ВТБ в Центральном федеральном округе увеличили спрос на ипотеку на 18%

Новости Рязани

Рязанцы приняли участие в финале Всероссийского конкурса «АгроНТИ 2021»

Новости Рязани

В России изменят правила назначения пособий на детей 3-7 лет

Новости мира

Мать сажала детей на цепь, чтобы экономить на еде и посылать деньги зэку в СИЗО

Новости Рязани

В Рязани произошло массовое отключение холодной воды

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]