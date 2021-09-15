Блогер Варламов резко высказался в адрес главы белгородского ГИБДД

Известный урбанист и блогер Илья Варламов высказался о споре мэра Белгорода Юрия Галдуна и начальника региональной Госавтоинспекции Олега Толстого, пишет Бел.Ру.

Ранее дорожный полицейский выразил недовольство тем, что реконструкцию проспекта Богдана Хмельницкого не согласовали с ведомством. Он предложил установить лифты для подземных переходов, а не тратить деньги на оборудование регулируемых наземных.

Урбанист резко раскритиковал позицию Толстого. По его мнению, он якобы намерен «ставить эксперименты» над белгородцами, загоняя их под землю, и автор инициативы «в детстве с хомяками не наигрался». Блогер утверждает, что лифты для подземных переходов работать не будут.

Варламов также выразил мнение, что проектированием улиц следует заниматься специалистам, а не госавтоинспекторам.