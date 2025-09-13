Благоустройство Черезовских прудов на 2026 год обсудили в Рязани

В микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани прошли общественные слушания концепции дальнейшего благоустройства Черезовских прудов, которое запланировано на 2026 год. Во встрече приняли участие депутаты Рязанской городской Думы Татьяна Климова и Татьяна Чинкова, руководители структурных подразделений администрации Рязани, местные жители, активисты ТОС.

Собравшиеся обсудили предложения по дальнейшему развитию территории, а также текущие работы по благоустройству и сроки их завершения.

В частности, предложили расширить сеть уличного и паркового освещения, установить видеонаблюдение и дополнительные перила на тротуарных зонах вдоль воды. Обсуждалась возможность установки общественных туалетов и обустройства новых тротуарных дорожек.

Местные жители отметили необходимость проведения санитарной расчистки территории и удаления сухих деревьев. Просили рассмотреть возможность заасфальтировать идущую вдоль школы грунтовую дорожку.

Все поступившие предложения будут прорабатываться в рамках создания концепции дальнейшего благоустройства территории в 2026 году.

Напомним, что по итогам рейтингового голосования Черезовские пруды стали победителями по Октябрьскому району Рязани, набрав 7583 голоса.