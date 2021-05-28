23 C
Рязань
Пятница, 28 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Благодаря подаренному билету житель Рязанской области выиграл в лотерею 700 тысяч рублей

7info7
- Advertisement -

Житель Рязанской области выиграл более 700 тыс. руб в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Тесть Роману Мезжина – поклонник лотерей. Ему подарили 4 билета на 1369-й тираж «Русского лото». Один из них оказался выигрышным. Оформление денежного приза рязанец доверил своему зятю

Тесть узнал о выигрыше в первые дни после розыгрыша, а нам сообщил эту новость чуть позже — во время семейного застолья. Мы обрадовались, — рассказал Роман.

Часть выигранных денег победитель направит на нужды детей. Остальное он решил оставить на решение бытовых вопросов.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,531ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]