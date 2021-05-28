Благодаря подаренному билету житель Рязанской области выиграл в лотерею 700 тысяч рублей

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Житель Рязанской области выиграл более 700 тыс. руб в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Тесть Роману Мезжина – поклонник лотерей. Ему подарили 4 билета на 1369-й тираж «Русского лото». Один из них оказался выигрышным. Оформление денежного приза рязанец доверил своему зятю

Тесть узнал о выигрыше в первые дни после розыгрыша, а нам сообщил эту новость чуть позже — во время семейного застолья. Мы обрадовались, — рассказал Роман.

Часть выигранных денег победитель направит на нужды детей. Остальное он решил оставить на решение бытовых вопросов.