БК «Рязань» вернул лидерство в чемпионате ЦФО

В прошедшие выходные, 22 и 23 октября, в спорткомплексе Дворца детского творчества баскетбольный клуб «Рязань» провел очередные календарные поединки чемпионата Центрального федерального округа. В гости к «зубрам» приехал бывший соперник по главному матчу «Финала четырех» сезона-2021/2022 БК «ОрелГУ».

В Рязань «орлы» прибыли в качества лидера, однако во главе таблицы они оказались лишь благодаря большему, чем у соперников по турниру количеству проведенных встреч.

Одержав уверенную победу в первом матче со счетом 86:70, «зубры» сравнялись по набранным очкам с БК «ОрелГУ». Уступив в первом периоде (18:19), хозяева уверенно взяли три последующих, к финальной сирене их преимущество составило 16 очков. Самым результативным в нашей команде стал центровой Михаил Соколов, набравший 21 балл, к которым добавил еще 11 подборов, тем самым оформив свой очередной дабл-дабл в текущем сезоне.

БК «РЯЗАНЬ» – «ОРЕЛГУ» (Орел) – 86:70 (18:19, 27:14, 20:27, 21:10)

БК «Рязань»: Новоселов (20), Буданов (5), Хамитов (8), Алексеев (4), Соколов (21 + 11 подборов) – старт, Гущин (19), Синкевич (5), Ефремочкин (2), Бойков (2), Найберт (0).

БК «ОрелГУ»: Прялухин (12), Даниил Бор. Плотников (7), Былков (14 + 10 подборов), Васин (10), Даниил Вас. Плотников (15) – старт, Лево (5), Лимонт (5), Моисеев (2), Умратуллоев (0), Куликов (0), Избенко (0).

Судьи: Кольцов (Тула), Лютенков (Ярославль).

22 октября. Рязань. ДДТ.

Повторной встрече предстояло дать ответ, кто из противников займет место во главе турнирной таблицы. Борьба в матче велась до последней секунды. Действующий чемпион ЦФО вновь подтвердил свой высокий класс. Взяв верх в упорном поединке с валидольной концовкой, баскетбольный клуб «Рязань» вернул себе лидерство в турнире. После этого успеха (79:78) у «зубров» шесть побед на старте и стопроцентный показатель набранных очков.



БК «РЯЗАНЬ» – «ОРЕЛГУ» (Орел) – 79:78 (20:17, 23:18, 18:20, 18:23)

БК «Рязань»: Новоселов (11), Синкевич (7), Хамитов (14), Алексеев (9), Соколов (23) – старт, Гущин (15).

БК «ОрелГУ»: Прялухин (15), Даниил Бор. Плотников (9), Былков (14), Васин (16), Даниил Вас. Плотников (10) – старт, Лево (12), Лимонт (0), Умратуллоев (0), Куликов (2), Избенко (0).

Судьи: Кольцов (Тула), Лютенков (Ярославль).

23 октября. Рязань. ДДТ.

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