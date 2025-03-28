БК «Рязань» пригласил болельщиков на заключительные матчи регулярного сезона

В предстоящие выходные БК «Рязань» проведёт заключительные матчи кругового турнира. На площадку рязанцы выйдут в ранге шестикратного победителя этих соревнований!!!

29 и 30 марта в спорткомплексе Дворца детского творчества (ул. Есенина, 46) баскетбольный клуб «Рязань» будет принимать команду «Владимирские львы-ВлГУ» (Владимир). В субботу, 29 марта, начало игры в 16:00, в воскресенье – в 12:00. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Баскетбол во Владимире далеко не самый популярный вид спорта, неудивительно, что до недавнего времени город не имел своего представителя даже в межрегиональных соревнованиях среди мужских клубов. Зато в женских о себе довольно ярко заявили «Владимирские львицы», которые свое восхождение начали под руководством бывшего форварда БК «Рязань» Максима Полякова. «Львицы» сначала выиграли чемпионат Центрального федерального округа, после чего вышли на новый уровень – в Высшую лигу. А в нынешнем сезоне выступают уже в Суперлиге, где по итогам регулярки заняли пятое место.

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У мужской дружины подобное восхождение еще впереди. В прошлом сезоне «львы» сделали свой первый шаг на этом тернистом пути, заявившись для участия в чемпионате Центрального федерального округа. И пусть их выступления поначалу оставляли желать лучшего, уже с первого раза они пробились в полуфинальный этап, где одним из соперников был как раз БК «Рязань».

В нынешнем чемпионате ЦФО владимирцы, как минимум, повторили свой прежний результат. Перед заключительными играми кругового турнира они занимают в таблице шестое место, и ни подняться, ни опуститься не смогут уже ни при каких раскладах. Возможно, удалось бы выступить удачнее, если бы почаще им на помощь приходил тренерский тандем «львиц» – Максим Поляков и его ассистент Юрий Васильев. Но из-за загруженности по основному месту работы делать им это удавалось довольно редко.

В первом круге во Владимире соперники обменялись победами, и в домашних поединках «зубры» наверняка предпримут определенные шаги для того, чтобы поквитаться с соперником за ту осечку.

«ВЛАДИМИРСКИЕ ЛЬВЫ-ВЛГУ» – БК «РЯЗАНЬ» – 65:91 (20:23, 17:19, 10:24, 18:25)

23 ноября. Владимир. С/з «ВлГУ».

«ВЛАДИМИРСКИЕ ЛЬВЫ-ВЛГУ» – БК «РЯЗАНЬ» – 78:64 (18:9, 13:18, 21:10, 26:27)

24 ноября. Владимир. С/з «ВлГУ».